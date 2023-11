"Les otages ne seront pas libérés avant vendredi", dit Israël

JERUSALEM, 22 novembre (Reuters) - La libération d'otages israéliens détenus dans la bande de Gaza prévue par l'accord de trêve temporaire scellé entre Israël et le Hamas n'interviendra pas avant vendredi, a déclaré mercredi le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. "Les négociations pour la libération de nos captifs progressent et se poursuivent en permanence", a dit Tzachi Hanegbi dans un communiqué publié par les services de Benjamin Netanyahu. Il a ajouté que le processus de libération des otages se déroulerait "conformément à l'accord initial entre les deux parties, et pas avant vendredi". (Reportage Emily Rose et Rami Ayyub; version française Jean Terzian)