Les opérateurs télécoms devraient obtenir l'aval de l'UE pour leur coentreprise publicitaire

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le projet de Deutsche Telekom, Orange, Telefonica et Vodafone de créer une coentreprise publicitaire, pour concurrencer les géants américains du numérique, devrait obtenir l'approbation sans condition des autorités de la concurrence de l'Union européenne, selon des sources au fait du dossier.

Il s'agit de la première tentative du secteur européen des télécommunications pour concurrencer Meta, maison-mère de Facebook, et Google (Alphabet) sur le marché lucratif de la publicité en ligne et diversifier leurs sources de revenus. (Reportage Foo Yun Chee, version française Kate Entringer)