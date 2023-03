Les opérateurs de satellites SES et Intelsat seraient proches d'une fusion

29 mars (Reuters) - L'opérateur luxembourgeois de satellites SES et son concurrent américain Intelsat seraient en discussions avancées en vue d'une fusion, selon des sources proches du dossier citées par l'agence de presse Bloomberg. SES souhaite conclure un accord avec Intelsat dans les prochaines semaines et le rapprochement valoriserait l'entité combinée à 10 milliards de dollars, dette incluse, rapporte Bloomberg. Vers 12h08 GMT, l'action SES cotée à la Bourse de Paris prenait 3,96% à 5,55 euros. Le titre a perdu plus de 7% depuis le début de l'année. Le Financial Times a rapporté en août que les deux opérateurs discutaient activement des contours d'un potentiel accord. A l'époque, SES n'avait pas souhaité faire de commentaire sur "les rumeurs ou spéculations du marché". (Rédigé par Kate Entringer)