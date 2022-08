Les opérateurs de satellites SES et Intelsat discutent d'une fusion

4 août (Reuters) - L'opérateur luxembourgeois de satellites SES est en discussions avec le concurrent américain Intelsat en vue d'une fusion, a rapporté jeudi le Financial Times, ce qui constituerait une accélération de la consolidation d'un secteur concurrentiel en pleine mutation.

Le groupe français Eutelsat a annoncé la semaine dernière la signature d'un protocole d'accord en vue d'un rapprochement avec OneWeb dans la course engagée pour le développement de constellations de satellites face à des concurrents tels que Starlink, qui dépend de SpaceX, propriété d'Elon Musk, et Kuiper d'Amazon.

SES et Intelsat discutent activement des contours d'un potentiel accord, d'après le Financial Times qui cite trois sources proches du dossier, ajoutant que les négociations n'en sont qu'à leurs débuts et qu'il n'y a aucune garantie qu'une opération soit conclue.

Intelsat n'a pas répondu dans l'immédiat à une sollicitation de Reuters et SES n'a pas souhaité faire de commentaire sur "les rumeurs ou spéculations du marché".

Le directeur général du groupe luxembourgeois, Steve Collar, a toutefois déclaré lors d'une conférence avec des journalistes à l'occasion de la publication des résultats semestriels que la consolidation de l'industrie est "une bonne chose" de son point de vue.

SES, dont la capitalisation boursière s'élève à 3,57 milliards d'euros selon les données de Refinitiv Eikon, a publié un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté plus élevé que prévu au titre du premier semestre, à 545 millions d'euros, et un chiffre d'affaires de 899 millions d'euros. (Reportage Kanjyik Ghosh à Bangalore, avec Dina Kartit et Elena Vardon à Gdansk, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)