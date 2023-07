Les offres de reprise de Casino seront relevées

par Dominique Vidalon PARIS (Reuters) - Les milliardaires qui cherchent à sauver Casino ont détaillé mardi leur "business plan" respectif pour le distributeur à court d'argent et devraient relever leurs offres prochainement, rapporte Les Echos. Les deux camps ont présenté devant des conciliateurs nommés par le tribunal, des représentants de l'Etat et la direction de Casino, leur stratégie de prix, leurs objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité ou encore leur vision pour les magasins du groupe, ont indiqué des sources à Reuters. Ils bénéficieront ensuite de plusieurs jours pour peaufiner leurs offres qui, selon les informations des Echos, "seront toutes deux relevées". C'est en tout cas certain pour les partenaires de 3F, ajoute le quotidien. "Nous allons soumettre une offre révisée", a déclaré Matthieu Pigasse au journal, sans autres précisions. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, avec son partenaire Fimalac, et 3F Holding ont prolongé du 10 au 12 juillet la validité de leur offre respective d'injection de nouveaux capitaux dans Casino, dont la dette totale atteint 6,4 milliards d'euros. Le plan proposé par Daniel Kretinsky totalise 1,35 milliard d'euros, éclipsant une proposition rivale de 3F, la holding dirigée par le magnat des télécommunications Xavier Niel, le banquier d'affaires Matthieu Pigasse et l'homme d'affaires Moez-Alexandre Zouari. Les injections de liquidités ne sont toutefois que la première étape du vaste plan de restructuration de Casino qui, selon le groupe, nécessitera un accord avec les détenteurs de dettes dans le cadre d'une procédure judiciaire. La direction de Casino et les médiateurs nommés par le tribunal ont fixé au 27 juillet la date limite pour conclure un accord de principe sur les conditions de la restructuration financière. Dans tous les cas, les actionnaires actuels seront massivement dilués, a prévenu Casino. Daniel Kretinsky et ses partenaires sont prêts à embaucher l'ancien dirigeant de Metro et de Lactalis, Philippe Palazzi, comme nouveau patron de Casino si leur offre aboutit, ont rapporté Les Echos dimanche. Le camp Kretinsky n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire. Moez-Alexandre Zouari devrait quant à lui prendre la tête de Casino si l'offre de 3F l'emporte, a indiqué 3F. Le gouvernement français est particulièrement préoccupé par le maintien des emplois chez Casino, le sixième distributeur français, a déclaré mardi le ministre des Finances, Bruno Le Maire. "Deux propositions ont été faites, (elles) sont solides mais l'Etat n'a pas à prendre parti pour une reprise ou pour une autre", a dit le ministre lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. "Nous serons attentifs à la solidité du projet industriel des deux repreneurs (...) et à l'avenir des 50.000 salariés du groupe répartis sur tout le territoire et l'avenir des 1.500 salariés du groupe à Saint-Étienne", le siège historique de casino, a-t-il poursuivi. "Il n'est pas question que le siège historique du groupe soit menacé, quel que soit le repreneur qui sera choisi à l'issue de ce processus", a averti Bruno Le Maire. (Reportage Dominique Vidalon, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)