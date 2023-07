Les offres de reprise de Casino seront détaillées ce mardi, selon des sources

Les offres de reprise de Casino seront détaillées ce mardi, selon des sources













Crédit photo © Reuters

par Dominique Vidalon PARIS (Reuters) - Les milliardaires qui cherchent à sauver Casino détailleront mardi après-midi leur "business plan" respectif pour le distributeur à court d'argent, ont indiqué mardi deux sources proches du dossier. Les deux camps présenteront devant des conciliateurs nommés par le tribunal, des représentants de l'Etat et la direction de Casino, leur stratégie de prix, leurs objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité ou encore leur vision pour les magasins du groupe. Le ministère des Finances a confirmé la tenue d'une réunion concernant Casino dans ses locaux qui doit débuter à 12H00 GMT mardi, sans en dévoiler le contenu. Après la réunion, les médiateurs donneront "probablement" aux deux parties un délai pour soumettre leurs offres finales, a déclaré l'une des sources. La réunion aura lieu alors que le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky avec son partenaire Fimalac et 3F Holding ont prolongé du 10 au 12 juillet la validité de leur offre respective d'injection de nouveaux capitaux dans Casino, dont la dette totale atteint 6,4 milliards d'euros. Le plan proposé par Daniel Kretinsky totalise 1,35 milliard d'euros, éclipsant une proposition rivale de 3F, la holding dirigée par le magnat des télécommunications Xavier Niel, le banquier d'affaires Matthieu Pigasse et l'homme d'affaires Moez-Alexandre Zouari. Les injections de liquidités ne sont toutefois que la première étape du vaste plan de restructuration de Casino, qui, selon le groupe, nécessitera un accord avec les détenteurs de dettes dans le cadre d'une procédure judiciaire. La direction de Casino et les médiateurs nommés par le tribunal ont fixé au 27 juillet la date limite pour conclure un accord de principe sur les conditions de la restructuration financière. Dans tous les cas, les actionnaires actuels seront massivement dilués, a prévenu Casino. Daniel Kretinsky et ses partenaires sont prêts à embaucher l'ancien dirigeant de Metro et de Lactalis, Philippe Palazzi, comme nouveau patron de Casino si leur offre aboutit, ont rapporté Les Echos dimanche. Le camp Kretinsky n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire. Moez-Alexandre Zouari devrait quant à lui prendre la tête de Casino si l'offre de 3F l'emporte, a indiqué 3F. Le gouvernement français est particulièrement préoccupé par le maintien des emplois chez Casino, le sixième distributeur français, a déclaré le mois dernier un fonctionnaire du ministère des Finances. Le groupe employait environ 50.000 personnes dans le pays à la fin de l'année dernière. (Reportage Dominique Vidalon, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)