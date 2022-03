Les Occidentaux ont discuté des tactiques 'brutales' de Moscou

WASHINGTON/ROME/PARIS (Reuters) - Le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président du Conseil italien Mario Draghi ont discuté lundi des tactiques "brutales" de la Russie en Ukraine, a rapporté la Maison blanche.

Au cours d'un entretien téléphonique, les dirigeants du Quint ont évoqué la réponse coordonnée à l'invasion russe de l'Ukraine, qualifiée par Moscou d'"opération spéciale", a indiqué la présidence américaine.

Cet entretien téléphonique intervient en amont des réunions de l'Otan, du G7 et de l'Union européenne cette semaine, qu'il a servi à préparer.

Rendant compte de cet échange entre les cinq dirigeants occidentaux, l'Elysée a déclaré que ceux-ci ont à nouveau parlé de l'"urgence d'obtenir un accès sans entrave de l'aide humanitaire" et "réitéré leur exigence d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retrait des troupes russes".

"Ils ont réaffirmé leur détermination à accroître leur soutien à l'Ukraine, et à maintenir les pressions sur la Russie dans l'objectif qu'elle accepte un cessez-le-feu et d'avancer dans les négociations en cours avec l'Ukraine", a ajouté la présidence française.

L'Italie avait indiqué plus tôt que Mario Draghi, Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Boris Johnson étaient convenus lundi de rester unis à propos de la crise ukrainienne.

Ils ont "réaffirmé l'importance de l'unité de but et d'action face à la guerre en Ukraine et aux répercussions de celle-ci", ont déclaré les services de Mario Draghi.

"Face à l'urgence humanitaire, les dirigeants ont promis de coordonner leurs efforts pour aider la population ukrainienne fuyant le conflit ou (les Ukrainiens) bloqués dans leur pays", ont-ils ajouté dans un communiqué.

(Reportage Crispian Balmer à Rome, Elizabeth Pineau à Paris, Nandita Bose à Washington; rédigé par Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)