Les obstacles à un accord sur les otages sont "mineurs" selon le Qatar

Les obstacles à un accord sur les otages sont "mineurs" selon le Qatar













Crédit photo © Reuters

DOHA (Reuters) - Le Premier ministre du Qatar s'est déclaré dimanche de plus en plus confiant dans la conclusion d'un accord sur des libérations d'otages israéliens aux mains du Hamas, qualifiant les obstacles restants de "très mineurs". Les points encore non réglés concernent des questions "pratiques et logistiques", a déclaré Cheikh Mohamed ben Abdoulrahman al Thani lors d'une conférence de presse avec le porte-parole de la diplomatie européenne Josep Borrell. Le Haut Représentant de l'UE pour la politique étrangère a insisté de son côté sur la mise en oeuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies votée mercredi appelant à des pauses humanitaires dans l'enclave palestinienne. Le Washington Post a rapporté samedi qu'Israël, les Etats-Unis et le Hamas étaient parvenus à un accord de principe visant à libérer des dizaines de femmes et d'enfants retenus en otage à Gaza en échange d'une pause de cinq jours dans les combats, ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et la Maison blanche ont démenti. (Reportage Andrew Gray, rédigé par Aziz El Yaakoubi, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)