Les objectifs de vaccination seront tenus, dit Attal

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, s'est dit confiant dimanche dans l'efficacité de l'actuelle campagne de vaccination dans le pays, qui permettra selon lui d'atteindre les objectifs fixés.

"On tiendra nos objectifs", a-t-il déclaré lors du Grand-Rendez-vous sur Europe 1. "C'est 20 millions à la mi-mai, on l'atteindra, c'est 30 millions à la mi-juin, on l'atteindra aussi."

"On a une organisation robuste, dès qu'on reçoit des doses en France elles sont immédiatement acheminées partout sur le territoire", a-t-il ajouté.

Depuis samedi, la vaccination est ouverte à tous les adultes en surpoids important, dont l'indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 30.

Selon un calendrier dévoilé cette semaine par Emmanuel Macron, les plus de 50 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 mai ; les plus de 18 ans seront éligibles à partir du 15 juin.

Selon des données officielles publiées samedi, 15.622.048 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus en France, soit 23,3% de la population. Plus de 6,7% sont totalement vaccinés, soit 10,1% de la population.

(Elizabeth Pineau)