Les nouvelles livraisons d'armes à Kyiv ne changeront rien, dit Poutine

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Les nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine ne changeront rien au cours de la guerre et ne feront qu'aggraver le conflit, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine. Les chars fournis à Kyiv par les puissances occidentales seront une "cible prioritaire" pour les forces russes, a ajouté Le président russe, qui s'exprimait à la télévision d'Etat. Vladimir Poutine a également indiqué que la Russie pourrait se retirer de l'accord sur les céréales en mer Noire si les engagements pris par les autres parties n'étaient pas respectés. Le chef du Kremlin a dit être en contact avec les Nations unies sur cette question, mais que le secrétaire général de l'Onu ne lui avait envoyé aucun message au sujet d'un compromis qui permettrait de préserver l'accord. Il a par ailleurs réaffirmé son opposition à l'entrée de l'Ukraine dans l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan), expliquant que cela menacerait la sécurité de la Russie. (Reportage Reuters; version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)