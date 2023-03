Les nouvelles fissures sur le parc nucléaire ne changent pas fondamentalement la vision de RTE pour l'hiver 2023-2024

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les nouvelles fissures découvertes sur le parc de centrales nucléaires en France ne changent pas fondamentalement la vision de RTE pour l'hiver 2023-2024, a déclaré jeudi le directeur exécutif du pôle stratégie, prospective et évaluation du gestionnaire des lignes à haute tension, Thomas Veyrenc. EDF a annoncé début mars la détection d'une importante fissure à proximité d'une soudure d'un circuit de sécurité du réacteur n°1 de la centrale de Penly (Seine-Maritime), ainsi que de deux fissures de "fatigue thermique" sur des lignes du réacteur n°2 de Penly et du réacteur n°3 de la centrale de Cattenom (Moselle). (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)