Les nouvelles fissures sur le parc nucléaire ne changent pas fondamentalement la vision de RTE pour l'hiver 2023-2024

PARIS, 16 mars (Reuters) - Les nouvelles fissures découvertes sur le parc de centrales nucléaires en France ne changent pas fondamentalement la vision de RTE pour l'hiver 2023-2024, a déclaré jeudi le directeur exécutif du pôle stratégie, prospective et évaluation du gestionnaire des lignes à haute tension, Thomas Veyrenc. EDF a annoncé début mars la détection d'une importante fissure à proximité d'une soudure d'un circuit de sécurité du réacteur no1 de la centrale de Penly (Seine-Maritime), ainsi que de deux fissures de "fatigue thermique" sur des lignes du réacteur no2 de Penly et du réacteur no3 de la centrale de Cattenom (Moselle). (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)