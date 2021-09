Les nouveaux sous-marins nucléaires de l'Australie devront rester hors des eaux néo-zélandaises

WELLINGTON (Reuters) - Les nouveaux sous-marins nucléaires de l'Australie ne seront pas autorisés à entrer dans les eaux néo-zélandaises, a annoncé la Première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern.

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont annoncé mercredi la constitution d'un nouveau partenariat de sécurité et de défense dans le cadre duquel Washington et Londres vont aider l'Australie à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire.

"Je me suis entretenue avec le Premier ministre (australien) Scott Morrison hier soir", a dit Jacinda Ardern lors d'une conférence de presse.

Elle a précisé que les sous-marins à propulsion nucléaire ne seraient pas autorisés à pénétrer dans les eaux néo-zélandaises en vertu de la politique de 1984 relative aux zones dénucléarisées.

"Aucun navire partiellement ou totalement alimenté par l'énergie nucléaire ne peut entrer dans nos frontières", a-t-elle déclaré.

