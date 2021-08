Les Nords-Américains à la fête en Athlétisme, Kevin Mayer à la peine

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Nouveau coup de tonnerre en athlétisme cette nuit pour commencer avec le titre, mais surtout nouveau record du monde en 400 m Haies dames. L'Américaine Sydney McLaughlin a pulvérisé le record du monde en 51,48 contre 51,90 secondes pour l’ancienne marque.

Une finale encore étoilée avec le 200 mètres messieurs et un chrono de folie pour le Canadien Andre De Grasse en 19.62 secondes qui rafle la médaille d’or aux Américains Bednarek et Lyles.

Les Canadiens sont partout aujourd’hui avec Damian Warner en tête du décathlon après cinq épreuves sur dix avec 4 722 points. Un de ses principaux concurrents, le Français Kevin Mayer, perturbé par une blessure au dos n’est que cinquième à 382 points. Réponse demain pour les cinq dernières épreuves de ce décathlon.

Et enfin l’une des images du jour, c’est la Britannique Katarina Johnson - Thompson, championne du monde de l’Heptathlon qui refuse d’abandonner le 200 mètres en le finissant sur une jambe.