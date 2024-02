Les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza «pas très prometteuses», selon le Qatar

MUNICH, 17 février (Reuters) - Le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed ben Abdulrahman Al Thani, a déclaré samedi que les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans le conflit qui oppose Israël et le Hamas à Gaza n'étaient "pas très prometteuses". "La tendance de ces derniers jours n'est pas vraiment très prometteuse mais, comme je le répète toujours, nous resterons toujours optimistes et continuerons toujours à faire pression", a déclaré Cheikh Mohammed lors de la Conférence sur la sécurité de Munich. Cheikh Mohammed, qui est également ministre des Affaires étrangères, n'est pas entré dans les détails des négociations tout en mentionnant deux éléments : la situation humanitaire à Gaza et le nombre de Palestiniens appelés à être libérés en échange d'otages détenus par le Hamas. . "Je crois que dans cet accord, nous parlons à une plus grande échelle et nous constatons encore certaines difficultés sur le volet humanitaire de ces négociations", a-t-il dit. A lire aussi... Si les négociations sur le volet humanitaire progressaient, l'obstacle posé par le nombre de personnes libérées pourrait être surmonté, a-t-il estimé. Les pourparlers impliquant des responsables du Qatar, de l'Égypte, d'Israël et des États-Unis n'ont jusqu'à présent pas abouti à un accord permettant une pause dans les combats. (Reportage de Maha El Dahan et Hatem Maher ; Version française Elizabeth Pineau)