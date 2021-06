Les négociations progressent à Vienne, des éléments clés restent à régler, selon Téhéran

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - Téhéran et le groupe des six puissances qui négocient la relance de l'accord conclu en 2015 pour encadrer les activités nucléaires iraniennes se rapprochent de leur objectif, a déclaré dimanche le ministre adjoint des Affaires étrangères et négociateur en chef iranien sur le nucléaire, Abbas Araqchi.

"Nous sommes plus proches que jamais d'un accord, mais il reste du chemin à parcourir pour l'atteindre (...)", a-t-il dit à la télévision d'Etat iranienne, précisant que la délégation iranienne regagnera Téhéran ce dimanche.

Un sixième cycle de pourparlers entre l'Iran et des puissances mondiales a débuté le 12 juin dernier dans la capitale autrichienne Vienne, où fut signé en 2015 le Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPoA en anglais).

Les parties toujours prenantes de l'accord - Russie, Chine, Grande-Bretagne, France, Allemagne et Union européenne - tentent de ramener l'Iran et les Etats-Unis dans le cadre de l'accord, que l'ancien président américain Donald Trump a dénoncé en 2018 en rétablissant les sanctions contre l'Iran, poussant celui-ci à s'affranchir par étapes des termes de l'accord.

(Dubai Newsroom; version française Nicolas Delame)