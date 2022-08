Les négociateurs iraniens repartent à Vienne

DUBAI (Reuters) - Le négociateur iranien Ali Bagheri Kani se rendra ce mercredi à Vienne pour reprendre les pourparlers visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien, a annoncé le ministère iranien des Affaires étrangères.

Parallèlement, un haut responsable américain a déclaré que l'envoyé spécial des Etats-Unis pour l'Iran, Rob Malley, qui suit les pourparlers côté américain, devait également rejoindre la capitale autrichienne dans la semaine.

Le Haut Représentant de l'Union européenne (UE) pour les Affaires extérieures, Josep Borrell, a annoncé il y a une semaine, dans une tribune publiée par le Financial Times, avoir proposé un nouveau projet de texte pour relancer l'accord de 2015, alors que les pourparlers indirects entre les Etats-Unis et l'Iran piétinent depuis des mois. L'Iran a dit ce week-end avoir répondu aux propositions de Borrell et espérer une conclusion rapide des négociations.

L'accord, baptisé Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPoA en anglais), conclu à Vienne en juillet 2015, prévoit d'encadrer strictement les activités nucléaires de l'Iran en échange d'une levée des sanctions contre la République islamique.

Signataires en 2015, les Etats-Unis ont dénoncé l'accord sous la présidence de Donald Trump en 2018 et restauré des sanctions contre l'Iran, qui a riposté en s'affranchissant de ses engagements.

Le programme nucléaire iranien "avance très vite" et "grandit en ambition et en capacité", a déclaré mardi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, à des journalistes.

