Les Néerlandais aux urnes pour élire un nouveau Premier ministre

par Bart H. Meijer, Toby Sterling et Ingrid Melander AMSTERDAM (Reuters) - Les Néerlandais se rendent aux urnes mercredi pour des élections législatives où au moins trois partis - dont celui d'extrême droite - sont en lice pour arriver en tête du scrutin. Une seule chose est certaine, les Pays-Bas auront un nouveau Premier ministre après que Mark Rutte a remis en juillet la démission de son quatrième gouvernement. L'immigration - thème qui a déclenché une crise politique et la démission de Mark Rutte en juillet - reste une préoccupation majeure pour les électeurs, selon les sondages. La question du financement des politiques de transition énergétique dans un contexte d'augmentation du coût de la vie sera également déterminante. Parmi ceux qui cherchent à remplacer le Premier ministre sortant figure l'actuelle ministre de la Justice Dilan Yesilgoz, issue du Parti libéral (VVD) de Mark Rutte, d'origine turque et qui cherche à devenir la première femme à la tête du gouvernement néerlandais. Les sondages la montrent toutefois au coude à coude avec l'ancien vice-président chargé du Pacte vert de la Commission européenne, Frans Timmermans, et Geert Wilders, le leader du parti d'extrême droite et anti-islam PVV (Parti pour la liberté). Le PVV a tenté de polir l'image de son candidat dans l'espoir d'entrer au gouvernement. Si Geert Wilders remportait la victoire, il pourrait mettre en place une coalition d'extrême droite. Si Frans Timmermans, qui dirige une alliance associant travaillistes et écologistes, obtenait un bon résultat, le prochain gouvernement pourrait toutefois basculer vers le centre. Le député centriste Pieter Omtzigt, qui a fondé son propre parti, le Nouveau contrat social, après avoir rompu avec les démocrates-chrétiens, arrive en quatrième position dans les sondages mais il pourrait jouer un rôle déterminant. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 07h30 et fermeront à 21h00 (20h00 GMT), heure à laquelle la chaîne de télévision publique NOS publiera ses premiers sondages de sortie des urnes. (Reportage ohnny Cotton, Toby Sterling, Bart Meijer, Stephanie van den Berg, Charlotte van Campenhout, rédigé par Ingrid Melander; version française Camille Raynaud)