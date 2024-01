Les Nations unies prévoient une reprise complète du tourisme international en 2024

MADRID (Reuters) - Le tourisme à l'échelle mondiale devrait se remettre complètement de la pandémie de COVID-19 en 2024, avec une hausse attendue de 2% des voyages internationaux par rapport au niveau de 2019, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies. L'augmentation du trafic aérien mondial et la forte reprise des marchés asiatiques permettront un rebond complet des activités touristiques dans le monde cette année, malgré l'instabilité géopolitique au Moyen-Orient ainsi que dans d'autres régions affectant la confiance des voyageurs, a déclaré l'organisme de tourisme de l'ONU. En 2023, la demande de voyages en Europe et en Afrique a presque atteint les niveaux de pré-pandémie, et les a dépassés au Moyen-Orient. Certaines destinations, comme l'Europe méditerranéenne, les Caraïbes et les sous-régions d'Amérique centrale et d'Afrique du Nord, ont déjà dépassé l'an dernier le niveau de 2019. L'organisation s'attend à ce que la demande pour la Chine grimpe cette année après l'exemption de visas décidée par Pékin pour les voyageurs de France, d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas, d'Espagne et de Malaisie jusqu'au 30 novembre 2024. La capacité des vols à destination et au départ de la Chine devrait aussi augmenter cette année. En 2023, le tourisme international a atteint 88% des niveaux d'avant la pandémie, avec un nombre de voyageurs internationaux estimé à 1,3 milliard. (Reportage Corina Pons, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)