Les Nations unies demandent 2,7 milliards de dollars pour l'aide au Yémen en 2024

NATIONS UNIES, (Reuters) - Les Nations Unies ont demandé 2,7 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros) pour financer les opérations d'aide humanitaire cette année au Yémen, pays en guerre. Peter Hawkins, coordinateur humanitaire par intérim de l'Onu au Yémen, a déclaré que le montant demandé par les Nations unies était plus réaliste que les 4,3 milliards de dollars demandés l'année dernière, dont seulement 40% ont été obtenus. L'un des principaux défis consiste à lutter contre la faim dans un pays qui importe la quasi-totalité de ses denrées alimentaires, a-t-il ajouté. La plupart des 18 millions d'habitants dans le besoin vivent dans le nord du Yémen contrôlé par les rebelles Houthis, affiliés à l'Iran. (Reportage Michelle Nichols ; version française Gaëlle Sheehan)