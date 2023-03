Les nationalistes serbes manifestent contre le plan sur le Kosovo

BELGRADE (Reuters) - Des centaines de nationalistes serbes et de chrétiens orthodoxes ont défilé dimanche à Belgrade pour protester contre un plan occidental visant à rétablir les liens entre la Serbie et son ancienne province du Kosovo. De nombreux Serbes considèrent le Kosovo, où se trouvent les principales églises et monastères orthodoxes de la foi serbe, comme le cœur de leur nation. Les nationalistes serbes, qui souhaitent également un rapprochement avec la Russie, alliée de longue date de la Serbie, critiquent le président Aleksandar Vucic pour son rôle dans les pourparlers relatifs à un accord avec le Kosovo soutenu par l'Occident. Le 27 février, Aleksandar Vucic et le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, ont provisoirement accepté l'accord de normalisation des relations, mais ne l'ont pas signé. "Le peuple de Serbie, qui a souillé cette terre de son sang, ne cédera pas le Kosovo serbe, car le Kosovo est sacré", a déclaré Zorica Mojsic, de Belgrade, aux côtés d'autres manifestants. L'Église orthodoxe serbe a organisé des prières pour le Kosovo qui doivent durer jusqu'à Pâques, mais elle n'a pas approuvé la manifestation et son clergé n'y a pas participé. Le Kosovo, qui compte une majorité d'Albanais, a déclaré son indépendance en 2008, près de dix ans après la guerre qui a mis fin à la domination serbe. Mais la Serbie considère toujours le Kosovo comme son territoire et des flambées de violence ont alimenté les craintes d'un nouveau conflit. De nouvelles discussions sont nécessaires pour une mise en œuvre du plan et les dirigeants de la Serbie et du Kosovo se rencontreront à nouveau sous les auspices de l'UE à Ohrid, ville lacustre de Macédoine du Nord, le 18 mars. (Reportage d'Aleksandar Vasovic, version française Benjamin Mallet)