Les Moscovites de plus de 60 ans vont devoir se confiner pendant 4 mois

MOSCOU (Reuters) - La mairie de Moscou a ordonné mardi aux habitants âgés de plus de 60 ans de rester chez eux pendant quatre mois à compter du 25 octobre et aux entreprises de recourir au télétravail alors que l'épidémie de COVID-19 flambe en Russie et fait de plus en plus de morts.

Les autorités russes ont fait état mardi de 1.015 morts au cours des dernières 24 heures, un record depuis le début de la pandémie même si les agences d'Etat ont reconnu que les chiffres officiels avaient été très largement sous-estimés au début de la crise.

Face à la flambée épidémique, avec plus de 33.000 nouveaux cas répertoriés mardi, et compte tenu du retard de la campagne de vaccination, la mairie de Moscou a demandé aux entreprises de recourir au moins à 30% au télétravail.

Cette mesure et le confinement imposé aux personnes âgées resteront en vigueur au moins jusqu'au 25 février, a-t-elle précisé dans un communiqué.

