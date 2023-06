Les Monténégrins appelés aux urnes pour des élections législatives

PODGORICA (Reuters) - Les Monténégrins sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives dont beaucoup espèrent qu'elles permettront de former un gouvernement capable de mettre en oeuvre des réformes économiques, d'améliorer les infrastructures et de rapprocher le pays d'une adhésion à l'Union européenne. Ces élections législatives sont les premières à être organisées au Monténégro depuis la victoire en avril dernier de l'ancien ministre de l'Economie, Jakov Milatovic, à l'élection présidentielle. Les bureaux de vote ouvriront à 07h00 (05h00 GMT) et fermeront leurs portes à 20h00 (18h00 GMT). Quinze partis et alliances se disputeront les 81 sièges du Parlement, a déclaré la commission électorale du Monténégro. Des projections du Centre pour la démocratie et les droits de l'homme (CEDEM) donnaient le mois dernier le parti de centre-droit de Jakov Milatovic, Europe maintenant, en tête avec 29,1% des suffrages, devant le Parti démocratique des socialistes du Monténégro (DPS), crédité de 24,1% des voix, et le Front démocratique (DF), alliance électorale pro-Serbe (13,2%). Le Monténégro, pays des Balkans de 620.000 habitants a accédé à l'indépendance en 2006 quand il a mis fin à son union fédérale avec la Serbie. Membre de l'Otan depuis 2017, il est candidat à l'adhésion à l'Union européenne. (Reportage Aleksandar Vasovic à Belgrade et Stevo Vasiljevic à Podgorica; version française Camille Raynaud)