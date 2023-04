Les "minutes" de la BCE révèlent certaines "divisions" sur ses dernières prévisions économiques

FRANCFORT, 20 avril (Reuters) - Certains membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) ont exprimé lors de leur réunion de mars des inquiétudes sur les nouvelles prévisions économiques de l'institution, les jugeant trop optimismes, montre le compte rendu des débats publié jeudi. La BCE a annoncé le 16 mars qu'elle prévoyait un ralentissement progressif de l'inflation - qui s'approcherait de l'objectif de 2% d'ici 2025 - une modération de la croissance des salaires et enfin une accélération de la croissance économique. Toutefois, certains de ses 26 responsables ont fait part de leurs doutes sur ce qu'ils ont appelé une "désinflation immaculée", selon le compte rendu de la réunion. Des membres du conseil ont fait valoir qu'il n'y avait qu'une faible probabilité que l'inflation retombe à des niveaux bas aussi rapidement que le suggéraient les prévisions de mars des services de la BCE, qui donnent l'impression d'une "désinflation immaculée" (c'est-à-dire un retour de l'inflation à l'objectif avec un coût très faible en matière de perte de production)", a déclaré la BCE dans ses "minutes". L'institution de Francfort a ajouté qu'"un certain nombre de membres" considéraient que les risques pesant sur les perspectives d'inflation étaient "orientés à la hausse sur l'ensemble de l'horizon". La BCE a relevé le mois dernier ses principaux taux directeurs de 50 points de base, comme elle s'y était engagée, donnant la priorité à la lutte contre l'inflation malgré les inquiétudes concernant la stabilité du système bancaire mondial qui ont bouleversé les marchés. (Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)