Les ministres européens vont débattre d'une augmentation du financement pour l'espace

PARIS (Reuters) - Les ministres européens se réunissent mardi à Paris pour négocier une augmentation de plus de 25% du financement du programme spatial au cours des trois prochaines années, l'Europe cherchant à conserver son avance technologique et à rester un partenaire clé dans l'exploration.

Les gouvernements français, allemand et italien ont par ailleurs annoncé des plans et des détails financiers, précisant que le financement public de ce programme serait alloué dans le cadre de contrats que l'ASE attribuera au fournisseur de services de lancement, aux maîtres d'œuvre des systèmes de lanceurs et à chaque organisme industriel.

L'Agence spatiale européenne (ASE) demande à ses 22 pays membres de soutenir un budget de 18,7 milliards d'euros pour 2023-25, contre 14,5 milliards d'euros lors de son dernier sommet triennal en 2019, dans un contexte de pression sur les finances publiques.

Quelques jours après le lancement de la nouvelle fusée lunaire de la Nasa, la réunion de Paris examinera les plans d'un nouvel atterrisseur logistique, Argonaut.

Parmi les autres initiatives, l'extension du système de navigation mondial de l'Europe à l'orbite terrestre basse et le lancement d'une nouvelle mission satellitaire, Harmony, pour développer la recherche sur le climat.

Les nations de l'ASE discuteront également d'une approche "zéro débris" dans l'espace.

Dans une récente interview, le directeur général de l'ASE, Josef Aschbacher, a appelé à une action mondiale rapide pour lutter contre l'encombrement de l'orbite terrestre basse, notamment en interdisant les essais d'armes antisatellites.

Ces essais ont alimenté les inquiétudes concernant la militarisation de l'espace, qui côtoie les utilisations commerciales et pacifiques, sans lesquelles, a déclaré Josef Aschbacher à Reuters, "la société s'effondrerait".

Même sans ces menaces, le nombre de satellites et de fragments de débris suscite des inquiétudes.

"Il y aura des accidents ; il faut s'y attendre (...) La question est de savoir combien d'énergie est mise en œuvre pour éviter les accidents", a déclaré Josef Aschbacher.

"C'est une question qui doit être abordée à un niveau mondial avec tout le monde impliqué."

(Reportage Tim Hepher, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)