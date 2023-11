Les ministres du G7 plaident pour une trêve humanitaire à Gaza, dit le Japon

Les ministres du G7 plaident pour une trêve humanitaire à Gaza, dit le Japon













Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont mis d'accord sur un "message unifié" concernant le conflit entre Israël et le Hamas, notamment sur la nécessité d'une pause humanitaire dans les affrontements dans la bande de Gaza, a déclaré mercredi la plus haute responsable diplomatique japonaise. Les membres du G7 - Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et Japon - et des représentants de l'Union européenne étaient réunis pour deux jours à Tokyo pour discuter notamment des conséquences du conflit au Proche-Orient. En conclusion de ce sommet, le G7 a publié une déclaration commune dans laquelle il affirme qu'Israël a le droit de se défendre conformément au droit international, tout en soulignant la nécessité de protéger les civils et de "respecter le droit international humanitaire". C'est seulement le deuxième communiqué commun publié par le G7 depuis l'attaque surprise du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre et l'offensive menée en représailles par Tsahal. "Je pense qu'il est important que le G7 ait pu émettre son premier message unifié sous forme de déclaration (...) concernant une pause humanitaire et un futur processus de paix, à la fois en termes de responsabilité du G7 envers la communauté internationale et envers le Japon qui a la présidence cette année du G7", a déclaré la ministre japonaise des Affaires étrangères Yoko Kamikawa lors d'une conférence de presse. Le communiqué du G7 ne précise pas en quoi consiste ce processus de paix, se contentant de souligner qu'une solution à deux États "reste la seule voie vers une paix juste, durable et sûre". Jusqu'ici, le G7 semblait avoir du mal à s'entendre sur une approche ferme et unie concernant le conflit à Gaza, soulevant des questions sur sa pertinence face aux crises internationales. Le 26 octobre, les divisions du G7 sont apparues de façon évidente aux Nations unies, lorsque la France a voté en faveur d'une résolution appelant à une trêve humanitaire tandis que les Etats-Unis s'y sont opposés et que les autres membres du groupe se sont abstenus. Lors d'un dîner de travail mardi soir, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont discuté des moyens de raviver les efforts de paix au Moyen-Orient, ainsi que du "jour d'après" dans la bande de Gaza, selon le Japon. Aucun détail concernant les discussions relatives à ce qu'il adviendrait si le Hamas était chassé de la bande de Gaza n'a été divulgué. Israël, qui mène une campagne de bombardements dans l'enclave palestinienne en représailles à l'attaque meurtrière du Hamas sur son sol le 7 octobre, n'a pas précisé quels étaient ses plans sur le long terme concernant Gaza. Le communiqué du G7 réitère par ailleurs le soutien du groupe à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Il souligne également la nécessité d'un engagement avec la Chine sur des préoccupations communes et condamne les essais de missiles et les transferts d'armes de la Corée du Nord vers la Russie. (Reportage John Geddie et Sakura Murakami; version française Camille Raynaud et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)