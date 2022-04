Les ministres des Finances du G7 promettent plus de 24 milliards de dollars à l'Ukraine

WASHINGTON (Reuters) - Les ministres des Finances des pays membres du G7 ont annoncé avoir fourni et s'être engagé à apporter, avec la communauté internationale, un soutien supplémentaire de 24 milliards de dollars à l'Ukraine en 2022 et au-delà, ajoutant qu'ils étaient prêts à faire plus si nécessaire.

Les ministres ont regretté la participation de la Russie à plusieurs forums internationaux, notamment aux réunions du G20, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

"Les organisations internationales et les forums multilatéraux ne devraient plus mener leurs activités avec la Russie de manière habituelle", était-il écrit dans un communiqué.

(Reportage Christian Kraemer, rédigé par Riham Alkousaa; version française Camille Raynaud)