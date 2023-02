Les ministres des Finances du G20 vont évaluer l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale

par David Lawder BANGALORE, 24 février (Reuters) - Les ministres des Finances des pays du G20 évalueront vendredi l'impact économique de la guerre en Ukraine, un an après le début de l'offensive russe. Cette réunion des grands argentiers du G20 intervient alors que les perspectives économiques mondiales se sont améliorées depuis leur dernière rencontre, au mois d'octobre dernier, lorsque plusieurs pays membres étaient au bord de la récession en raison de la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires causée par la guerre. Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé à la fin du mois dernier tabler sur une croissance mondiale de 2,9% cette année, soit 0,2 point de pourcentage de plus que prévu en octobre, après 3,4% en 2022. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et ses homologues du G7 ont appelé jeudi à apporter un soutien financier supplémentaire à l'Ukraine, et se sont engagés à maintenir de sévères sanctions contre Moscou. Certains membres du G20, au rang desquels l'Inde, qui assure actuellement la présidence du forum, se montrent toutefois plus réservés sur la question des sanctions à imposer contre la Russie. Selon des sources au sein du gouvernement indien, New Delhi ne souhaite pas voir de nouvelles sanctions imposées contre Moscou lors de sa présidence. Des responsables gouvernementaux indiens ont par ailleurs estimé que les sanctions déjà prises contre la Russie avaient "un effet négatif au niveau mondial". (Reportage David Lawder, Aftab Ahmed, et Christian Lindner; version française Camille Raynaud)