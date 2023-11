Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont discuté du "jour d'après" dans la bande de Gaza

TOKYO, 8 novembre (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont discuté des moyens de raviver les efforts de paix au Moyen-Orient, ainsi que du "jour d'après" dans la bande de Gaza. Les membres du G7 - Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et Japon - et des représentants de l'Union européenne sont réunis pour deux jours à Tokyo pour discuter notamment des conséquences du conflit au Proche-Orient. La question a été abordée lors d'un dîner de travail organisé mardi soir, a indiqué le Japon dans un communiqué. Aucun détail concernant les discussions relatives à ce qu'il adviendrait si le Hamas était chassé de la bande de Gaza n'a été divulgué. Israël, qui mène une campagne de bombardements dans l'enclave palestinienne en représailles à l'attaque meurtrière du Hamas sur son sol le 7 octobre, n'a pas précisé quels étaient ses plans sur le long terme concernant Gaza. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a annoncé cette semaine que l'Etat hébreu aurait la "responsabilité sécuritaire" de l'enclave palestinienne pendant une durée indéterminée. Le ministre israélien des Affaires étrangères a toutefois déclaré au Wall Street Journal qu'Israël souhaitait voir l'enclave administrée par une coalition internationale ou par des chefs politiques locaux. Les ministres des Affaires étrangères du G7 devraient publier une déclaration commune dans la journée de mercredi. Le conflit entre Israël et le Hamas n'a pour l'instant fait l'objet que d'une seule déclaration commune depuis l'attaque du 7 octobre. (Reportage John Geddie et Sakura Murakami; version française Camille Raynaud)