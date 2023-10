Les ministres de l'UE se réunissent sur fond de divisions concernant l'aide aux Palestiniens

Les ministres de l'UE se réunissent sur fond de divisions concernant l'aide aux Palestiniens













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent mardi pour tenter de surmonter leurs divisions sur la question de la poursuite du versement de l'aide aux Palestiniens, au lendemain de l'annonce par la Commission européenne de la suspension de ce financement. Des États membres, dont l'Espagne et la France, se sont déclarés opposés à ce gel annoncé lundi par le commissaire chargé de la politique de Voisinage et de l'Élargissement, Oliver Varhelyi. La France, qui apporte une aide aux Palestiniens qui s’élevait à 95 millions d'euros en 2022, a ainsi fait part de son opposition à la suspension de l’aide qui bénéficie directement aux populations palestiniennes et l'a fait savoir à la Commission européenne, a déclaré mardi le ministère français des Affaires étrangères. A l'opposé, l'Autriche et l'Allemagne ont annoncé lundi qu'elles suspendaient leur aide au développement en faveur des Palestiniens. Ces divergences témoignent des divisions qui existent depuis longtemps au sein de l'UE au sujet du conflit israélo-palestinien. Un porte-parole de la Commission a précisé mardi qu'Oliver Varhelyi n'avait consulté ni ses collègues commissaires, ni Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, qui est revenue sur son annonce lundi soir, précisant qu'il y aurait un réexamen de l'aide, mais pas de suspension des paiements. Les ministres de l'UE tiendront une réunion d'urgence à Mascate, à Oman, où ils étaient déjà attendus pour des discussions avec le Conseil de coopération du Golfe. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, et son homologue de l'Autorité palestinienne, Riyad Al Maliki, ont été invités par le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, à assister à la réunion. (Reportage Inti Landauro, Emma Pinedo, Andrew Gray et Thomas Escritt, rédigé par Charlie Devereux ; version française Kate Entringer)