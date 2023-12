Les ministères de la Défense de l'Arabie saoudite et de la France signent un plan de coopération

LE CAIRE, 20 décembre (Reuters) - Les ministères de la Défense de l'Arabie saoudite et de la France ont signé un plan de coopération en matière de capacités, d'industrie et de recherche et développement, a déclaré mercredi le ministre saoudien de la Défense, le prince Khalid ben Salman, dans un message publié sur X (anciennement Twitter). Le ministre saoudien a indiqué qu'il avait discuté avec son homologue français Sébastien Lecornu des relations stratégiques, de la coopération et de leur vision commune de la sécurité et de la stabilité régionales. (Reportage Enas Alashray; version française Camille Raynaud)