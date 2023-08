Les mesures prises par la Chine pour limiter la dépréciation du yuan

Les mesures prises par la Chine pour limiter la dépréciation du yuan













Crédit photo © Reuters

SHANGHAI (Reuters) - Les principales banques d'État chinoises ont été actives sur les marchés des changes onshore et offshore au cours des dernières semaines afin d'enrayer la chute du yuan. Elles ont ainsi été aperçues en train d'éponger les liquidités en yuans offshore lundi, ont déclaré des sources à Reuters. Les banques d'État agissent souvent pour le compte de la banque centrale chinoise sur les marchés des changes onshore et offshore, mais elles peuvent également négocier pour leur propre compte ou exécuter les ordres de leurs clients. Le yuan chinois a perdu plus de 5% par rapport au dollar depuis le début de l'année, devenant ainsi l'une des monnaies asiatiques les moins performantes. Voici une liste de mesures destinées à endiguer la chute du yuan après que la devise a trébuché sous le niveau très surveillé de 7 yuans pour un dollar en mai : ** 22 août 2023 La Banque populaire de Chine (BPC) a continué à fixer le point médian du taux de change du yuan plus haut que les projections du marché, ce qui, selon les traders, signale l'inconfort de Pékin face à la récente faiblesse du yuan. L'orientation officielle de mardi était 1.105 pips plus élevée que le consensus Reuters, l'écart le plus large depuis que le yuan a commencé son cycle de dépréciation. ** 21 août 2023 Les principales banques d'Etat chinoises ont absorbé activement la surliquidité du yuan offshore, ont déclaré des sources à Reuters, une mesure qui a effectivement augmenté le coût de la vente à découvert de la monnaie chinoise. ** 17 août 2023 Les principales banques d'État chinoises ont vendu des dollars pour acheter des yuans sur les marchés onshore et offshore cette semaine, ont déclaré des sources à Reuters. Les succursales offshore des banques d'Etat ont vendu des dollars durant les heures de négociation à Londres et à New York lors de cette semaine, selon les sources. ** 17 août 2023 Les mouvements du yuan en Chine sont globalement cohérents avec les fondamentaux économiques à court terme ainsi qu'avec la dynamique de l'offre et de la demande du marché, a déclaré le Financial News, un journal soutenu par la Banque populaire de Chine (BPC). Le journal a réaffirmé que le yuan retrouverait des niveaux stables, raisonnables et équilibrés à moyen et long terme, en ligne avec ses fondamentaux. ** 17 août 2023 La BPC va lutter avec résolution contre les risques de décalage du taux de change du yuan et repousser les risques financiers systémiques, a-t-elle déclaré dans son rapport sur la mise en œuvre de la politique monétaire du deuxième trimestre. ** 9 août 2023 Les principales banques d'Etat chinoises ont vendu des dollars pour acheter des yuans sur le marché des changes, ont déclaré des sources à Reuters. ** 1er août 2023 La Chine a maintenu la continuité et la cohérence de sa politique monétaire et continuera à maintenir la stabilité du taux de change du yuan, a déclaré à Reuters l'autorité de régulation des changes du pays. ** 25 juillet 2023 Les principales banques publiques ont vendu des dollars pour acheter des yuans sur les marchés onshore et offshore au cours des premiers échanges en Asie, selon des sources ayant une connaissance directe de la question. ** 24 juillet 2023 Le Bureau politique du Parti communiste chinois a plaidé lors d'une réunion pour une politique budgétaire "proactive", une politique monétaire "prudente", un yuan stable, des marchés de capitaux plus dynamiques, des mesures visant à désamorcer les risques financiers croissants et une amélioration de la confiance des entreprises et des consommateurs. ** 20 juillet 2023 Les principales banques d'Etat chinoises ont vendu des dollars pour acheter des yuans sur le marché offshore au cours des premiers échanges en Asie, selon des sources ayant une connaissance directe de la question. ** 20 juillet 2023 La banque centrale chinoise et le régulateur des changes ont relevé le ratio d'ajustement macroprudentiel transfrontalier pour les entreprises et les institutions financières de 1,25 à 1,5, facilitant ainsi la levée de fonds par les entreprises chinoises sur les marchés étrangers. ** 5 juillet 2023 Le Financial News a déclaré dans un commentaire que les investisseurs étrangers étaient des acheteurs nets d'obligations en yuans onshore en juin. Il a ajouté que les attentes sur le marché des changes chinois restaient stables tandis que les flux de capitaux transfrontaliers étaient fondamentalement équilibrés. ** 4 juillet 2023 Les principales banques publiques chinoises ont abaissé leurs taux de dépôt en dollars pour la deuxième fois en un mois, selon des sources ayant une connaissance directe de la question, alors que les autorités intensifient leurs efforts pour arrêter le recul du yuan. ** 29 juin 2023 Les principales banques publiques chinoises ont vendu des dollars contre des yuans, selon des sources ayant connaissance du dossier. ** 27 juin 2023 Les principales banques publiques chinoises ont vendu des dollars, selon des sources au fait de la question, ce qui suggère que les autorités souhaitent ralentir le rythme de la chute du yuan. ** 6 juin 2023 Un organisme d'autorégulation bancaire chinois, supervisé par la banque centrale, a demandé aux principales banques d'État d'abaisser les taux d'intérêt sur les dépôts en dollars, selon des sources ayant une connaissance directe de la question, dans le but de lutter contre l'affaiblissement du yuan. ** 1er juin 2023 Le ministère chinois du Commerce a interrogé les exportateurs, les importateurs et les banques sur leurs stratégies de change et sur la manière dont l'affaiblissement du yuan pourrait affecter leurs activités, ont déclaré à Reuters des sources ayant participé à l'enquête. ** 26 mai 2023 Les principales banques publiques chinoises ont vendu des dollars sur le marché onshore pendant deux jours, ont déclaré à Reuters des sources au fait de la question. ** 24 mai 2023 Le yuan ne devrait pas connaître de forte volatilité car les fondamentaux économiques, la balance des paiements et les réserves de change de la Chine sont généralement stables, a déclaré le quotidien d'État Economic Daily. ** 19 mai 2023 La Chine limitera résolument les fluctuations importantes du taux de change et étudiera le rôle de l'autorégulation des dépôts en dollars, a déclaré la banque centrale. Elle a ajouté qu'elle guiderait les attentes, corrigerait les comportements procycliques et unilatéraux si nécessaire, et freinerait la spéculation. (Compilé par le bureau de Shanghai, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)