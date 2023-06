Les membres de la Fed voient au moins deux autres hausses de taux en 2023, dit Powell

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Avec une inflation américaine supérieure à l'objectif de 2% de la Réserve fédérale et un marché du travail en tension, la plupart des membres de la banque centrale s'attendent à devoir relever les taux d'intérêt au moins à deux autres reprises d'ici la fin de l'année, a déclaré jeudi le président de la Fed. Dans un discours préparé en vue d'une conférence de la Banque d'Espagne sur la stabilité financière à Madrid, Jerome Powell n'a pas précisé quand ces hausses de taux pourraient avoir lieu. Il a répété que les tensions bancaires apparues en mars "pourraient bien conduire" à un resserrement des conditions de crédit plus important que ce que l'on pourrait attendre uniquement des hausses de taux. Mais il a également souligné l'inflation encore trop élevée et le "long chemin à parcourir" avant que l'inflation ne revienne à l'objectif de 2% de la Fed. "Une grande majorité des membres du comité s'attend à ce qu'il soit approprié de relever les taux deux fois ou plus d'ici la fin de l'année", a ajouté Jerome Powell. La Fed tiendra quatre autres réunions de politique monétaire dans l'année, la prochaine ayant lieu les 25 et 26 juillet. Le durcissement monétaire en cours depuis un an a freiné les investissements des entreprises et le secteur du logement, même si certains indicateurs se sont récemment redressés, a-t-il fait valoir. "Il faudra du temps pour que le reste de l'économie ressente pleinement l'impact des hausses des taux", a-t-il poursuivi. Le patron de la Fed estime que l'indice des prix PCE devrait avoir augmenté de 3,9% en mai sur un an (contre 4,4% en avril) et dans sa version "core", qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, de 4,7% (comme le mois précédent). Les chiffres officiels seront publiés vendredi. (Ann Saphir, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)