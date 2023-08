Les marchés tirent un trait sur un mois d'août agité

(Reuters) - Les investisseurs auront de quoi s'occuper la semaine prochaine avec la publication des données sur l'emploi aux Etats-Unis et des chiffres d'inflation en zone euro, tandis que les efforts des autorités chinoises pour relancer la machine économique resteront très suivis. Tour d'horizon de l'agenda des marchés ces prochains jours. 1/ TEST DE RÉSISTANCE Dans un contexte de rendements obligataires au plus haut et de marchés d'actions sous pression, les indicateurs économiques majeurs attendus ces prochains jours aux Etats-Unis donneront un nouvel aperçu de l'état de santé de l'économie américaine. Les investisseurs s'inquiètent de l'étonnante résistance de l'activité économique des Etats-Unis qui plaide en faveur d'un environnement de taux élevés pendant une période prolongée. Vendredi, le rapport officiel sur les créations d'emplois attirera toute l'attention. Le précédent rapport pour juillet a montré que l'économie avait créé moins d'emplois qu'attendu mais la hausse solide des salaires et la baisse du taux de chômage à 3,5% suggèrent un marché du travail toujours tendu. Egalement au menu de la semaine: mardi, l'indice de confiance des ménages; mercredi, la deuxième estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre; jeudi, l'indice d'inflation PCE, mesure privilégiée par la Réserve fédérale (Fed). Ces données seront publiées après le symposium de la Fed à Jackson Hole et alors que le rendement des Treasuries à dix ans a touché cette semaine un plus haut depuis 2007. 2/ DANS LE DUR La Banque centrale européenne (BCE) a relevé sans discontinuer ses taux pendant un an afin de juguler l'inflation, portant sur ce laps de temps son taux de dépôt de 0% à 3,75%. Si elle n'a pas eu trop à réfléchir face aux pressions inflationnistes, désormais la situation est plus complexe. Les données suggèrant un net ralentissement de l'activité économique ont convaincu beaucoup d'opérateurs de marché qu'une pause dans le relèvement des taux était probable en septembre. Les données préliminaires de l'inflation en zone euro pour le mois d'août, qui seront publiées jeudi, seront un élément clé dans la prise de décision des responsables de la BCE. Les prix à la consommation en zone euro ont progressé de 5,3% en juillet après 5,5% en juin, et les économistes interrogés par Reuters tablent sur un nouveau reflux, à 5,1% en août. 3/ PAQUEBOT CHINOIS La Chine prend de plus en plus de mesures pour revitaliser des marchés d'actions et un yuan sous pression, un marché immobilier vacillant et une économie en perte de vitesse, à l'exception de celles que les investisseurs appellent de leurs voeux : des mesures de relance budgétaire audacieuses. Lors du sommet des BRICS qui s'est tenu en début de semaine, le président chinois Xi Jinping a jugé que l'économie chinoise était un "navire géant" qui allait "aller de l'avant". Les indices PMI qui seront publiés jeudi et vendredi donneront un aperçu de la trajectoire de ce paquebot qui semble de plus en plus en perdition. (Lewis Krauskopf à New York, Kevin Buckland à Tokyo, Yoruk Bahceli àAmsterdam, et Nigel Hunt et Dhara Ranasinghe à Londres, compilé par Karin Strohecker; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)