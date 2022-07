Les marchés réduisent leurs prévisions de hausse des taux de la BCE

(Reuters) - Les investisseurs ont revu à la baisse leurs prévisions en matière de remontée des taux d'intérêt pour cette année et l'an prochain face au risque de plus en plus pesant d'une récession en Europe, montre mardi l'évolution des marchés monétaires.

Les intervenants estiment que le ralentissement de l'activité économique provoqué par l'envolée des prix de l'énergie et un possible reflux de l'inflation pourraient conduire la Banque centrale européenne (BCE) à relever ses taux moins fortement qu'anticipé jusqu'à présent.

Ils intègrent désormais une hausse de 137 points de base au total des taux de la BCE d'ici la fin de cette année, contre 145 points lundi, et de 180 points de base d'ici la fin 2023, contre environ 195 points 24 heures plus tôt.

