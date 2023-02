Les marchés ont "surréagi" sur les anticipations de taux, dit Villeroy

Les marchés ont "surréagi" sur les anticipations de taux, dit Villeroy













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les investisseurs se sont emballés dans leurs anticipations sur les taux d'intérêt après notamment la publication d'indicateurs américains témoignant de la ténacité de l'inflation, estime François Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). "Il y a eu un excès de volatilité sur les anticipations de taux terminal", a déclaré le gouverneur de la Banque de France dans une interview aux Echos publiée mercredi. "Autrement dit, les marchés ont un peu surréagi depuis jeudi." "Nous ne serons en aucune manière obligés de relever les taux à chaque conseil des gouverneurs d'ici à septembre, avertit le gouverneur. Nous sommes déjà en territoire restrictif avec un taux de dépôt à 2,5% a fortiori quand il aura atteint 3% en mars." (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)