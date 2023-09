Les marchés face à une salve de décisions de banques centrales

(Reuters) - La semaine s'annonce chargée pour les investisseurs avec par moins de six réunions de banques centrales d'économies développées cette semaine, dont la Réserve fédérale mercredi, la Banque d'Angleterre (BOE) jeudi et la banque centrale du Japon (BOJ) vendredi. Tour d'horizon des perspectives de marché: FED: UNE PAUSE AGRESSIVE Les investisseurs sont unanimes sur la décision que prendra la Fed mercredi: les marchés monétaires estiment probable à 99% une pause dans les hausses de taux. L'incertitude entoure en revanche le message qui accompagnera la décision de la banque centrale, alors que l'inflation aux Etats-Unis demeure persistante malgré de premiers signes d'assouplissement sur le marché du travail. De fait, les marchés monétaires estiment qu'une nouvelle hausse pourrait avoir lieu avant que la banque centrale n'atteigne son taux terminal. Une enquête de Reuters a montré que près de 20% des économistes sondés prédisait au moins une nouvelle hausse des taux avant la fin de l'année. "La décision de novembre sera serrée, mais nous continuons à prévoir une dernière hausse de 25 points de base: (...) la vigueur de l'activité économique laisse la porte ouverte à une réaccélération de l'inflation", écrivent les stratèges de Bank of America. "Cette réaccélération n'est pas notre hypothèse, mais nous pensons que la Fed préférera pécher par excès de prudence". A ce titre, le "dot plot" de septembre, publié mercredi, donnera des indications sur le positionnement du conseil des gouverneurs, mais devrait rester biaisé en faveur de davantage de resserrement monétaire. "Le 'dot plot' conservera la possibilité d'une hausse supplémentaire, car la supprimer risquerait d'être interprété comme un virage clairement accommodant et de brouiller le message de la Fed", estiment les économistes de Kepler Chevreux. BOE: LE PIC APPROCHE Les marchés sont moins certains du résultat de la réunion de la BOE, qui dépendra pour beaucoup des chiffres d'inflation pour août, publiés mercredi. Le consensus table sur un recul de l'inflation sous-jacente à 6,8%, contre 6,9% le mois précédent, mais une surprise à la baisse pourrait justifier une pause dans un cycle de hausse de taux d'une rapidité sans précédent. Le rebond des prix du pétrole et les tensions salariales rendent néanmoins cette perspective improbable. Barclays, dont le scénario de base est celui d'une nouvelle hausse de taux de 25 points de base, s'attend à ce que la décision "s'accompagne d'un message indiquant que nous sommes proches, voire précisément à la fin du cycle de hausse des taux, mais que les taux resteront durablement restrictifs". BOJ: ECLAIRCIR LES INCERTITUDES La réunion de la BoJ clôturera vendredi une semaine riche en évènements de politique monétaire. La banque centrale devrait maintenir son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% mais les marchés chercheront à éclaircir les commentaires du gouverneur Kazuo Ueda de la semaine dernière, qui semblaient suggérer une hausse des taux au cours des prochaines réunions de la BoJ. MUFG, qui estime que ces commentaires visaient à soutenir le yen dont la faiblesse inquiète le gouvernement japonais, remarque que "l'attention du marché se portera sur le message que portera le gouverneur sur les perspectives de taux et son niveau d'inconfort avec la faiblesse actuelle du yen". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)