Les marchés européens s'inquiètent de la détermination de la Fed

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse jeudi, inquiètes de la trajectoire des taux américains. À Paris, le CAC 40 recule de 0,55% vers 07h45 GMT. À Francfort, le Dax se replie de 0,55%, contre 0,46% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,66%, l'EuroStoxx 50 0,54% et le Stoxx 600 0,56%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en légère hausse, le Dow Jones grignotant 0,17%, tandis que le Standard & Poor's 500 s'avance de 0,10% et que le Nasdaq est stable. Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, publié mercredi, a ravivé les craintes que la banque centrale américaine relève de nouveau ses taux en septembre. De fait, les membres du conseil des gouverneurs continuent de voir des risques à la hausse sur l'inflation, qui justifierait un nouveau durcissement des conditions monétaires. Ajoutant à la prudence des investisseurs, les données sur les inscriptions au chômage hebdomadaire aux Etats-Unis sont attendues jeudi à 12h30 GMT. Une surprise à la hausse pourrait en effet inciter la Fed à durcir davantage sa politique monétaire. Aux valeurs, BAE Systems chute de 3,12% après que le groupe de défense britannique ait déclaré accepter d'acheter les actifs aérospatiaux de Ball pour environ 5,55 milliards de dollars en espèces. Le secteur européen de l'aérospatiale et de la défense décline de 1,48%. La société néerlandaise de traitement des paiements Adyen a manqué les estimations des analystes et ses propres objectifs de bénéfice pour le premier semestre, et dégringole de 21,03%. Son rival Worldpay chute de 4,6% dans son sillage. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)