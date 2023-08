Les marchés européens restent nerveux après l'inflation américaine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse vendredi, le ralentissement de l'inflation américaine ne suffisant pas à rassurer les marchés. À Paris, le CAC 40 recule de 0,37% à 7.0406,19 points à 07h30 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,28%, contre 0,40% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,40%, l'EuroStoxx 50 0,47% et le Stoxx 600 0,36%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en légère hausse, le Dow Jones grignotant 0,16%, tandis que le Standard & Poor's 500 s'avance de 0,15% et le Nasdaq de 0,23%. L'inflation américaine a poursuivi son ralentissement en juillet, mais les commentaires de la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, qui a indiqué que du "travail restait à faire", ont inquiété les marchés. "La dynamique de désinflation est en train de changer de nature : l'inflation totale pourrait connaître une période de relative stabilité autour des niveaux actuels, la baisse de l’inflation sous-jacente contrecarrant des effets de base (sur l'énergie) nettement favorables", estiment les stratèges de CPR AM. Les rendements obligataires ont par ailleurs rebondi des deux côtés de l'Atlantique, mettant les actions sous pression. Aux valeurs, UBS progresse de 5,33% après avoir annoncé ne plus avoir besoin du soutien financier de l'Etat suisse, proposé après son rachat de Credit Suisse. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)