Les marchés européens en hausse avant l'inflation US

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse jeudi, les investisseurs se positionnant avant la publication des données sur l'inflation américaine. À Paris, le CAC 40 avance de 1,39% à 7.423,92 points vers 07h32 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,89%, tandis que le FTSE, à Londres, progresse de 0,59%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 augmente de 0,59%, l'EuroStoxx 50 de 1,28% et le Stoxx 600 de 0,61%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street également en hausse, le Dow Jones s'octroyant 0,62%, tandis que le Standard & Poor's 500 avance de 0,64% et le Nasdaq de 0,7%. Les données sur l'inflation américaine sont attendues à 12h30 GMT, et permettront aux investisseurs de jauger de l'évolution de la trajectoire des taux aux Etats-Unis. Aux valeurs, Allianz et Zurich Insurance progressent de 2,47% et 2,57% après des résultats meilleurs qu'attendus par le consensus. Le luxe profite de la levée de certaines restrictions sur les voyages à l'étranger mises en place par la Chine durant la pandémie, et progresse de 1,34%. (Reportage Corentin Chappron)