Les marchés européens clôturent en baisse une séance pessimiste

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, dans un contexte d'inquiétude sur l'économie chinoise et sur le secteur bancaire, et avant la publication d'indicateurs clés cette semaine. A Paris, le CAC 40 a perdu 0,69% à 7.269,47 points, tandis que le Dax allemand reculait de 1,1% contre 0,36% pour le Footsie britannique. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 1,12%, le FTSEurofirst 300 de 0,21% et le Stoxx 600 de 0,23%. Les importations chinoises ont affiché un recul plus important qu'attendu en juillet, se repliant de 12,4% contre une baisse de 5,6% prévue par le consensus. A ces données, qui ont ravivé les inquiétudes des marchés sur la deuxième économie mondiale, s'est ajouté un avertissement de Moody's sur la solidité des banques américaines, l'agence abaissant la note de crédit de dix banques. Par ailleurs, le gouvernement italien a présenté une proposition de loi visant à taxer les superprofits des banques du pays, ce qui a contribué à dégrader le sentiment. Un ensemble d'indicateurs attendus cette semaine incite par ailleurs les investisseurs à la prudence. L'inflation américaine sera publiée jeudi, le consensus donnant un indicateur sous-jacent à 4,7% en juillet, contre 4,8% en juin. Le chiffre sera scruté de près pour les indications qu'il pourrait donner quant à la trajectoire future des taux de la Réserve fédérale. Les données sur l'inflation chinoise, qui seront publiées mercredi, sont attendues pour la raison opposée: les marchés craignent que l'économie chinoise ne soit en déflation, ce qui pourrait inciter la Banque centrale chinoise à intervenir pour relancer l'activité. VALEURS Le secteur bancaire européen a reculé de 2,7%, la plus forte baisse sectorielle en Europe, après la proposition de loi sur la taxation exceptionnelle des bénéfices des banques en Italie, et alors que l'agence Moody's s'inquiète de la solidité des banques américaines. A Paris, Crédit Agricole a perdu 2,46%, BNP Paribas abandonnant 3,01% en queue du CAC 40, tandis que Société générale cédait 1,70%. La sanction est encore plus importante sur les banques italiennes, Intesa Sanpaolo ayant chuté de 8,67% en dernière place du Stoxx 50. La chute des encours d'Abrdn a précipité le groupe en dernière place du Stoxx 600, en recul de 11,67%. Novo Nordisk a terminé en première place du Stoxx 600, avec un bond de 17,26%, après que le groupe a annoncé que son médicament Wegovy faisait baisser de 20% les risques d'accidents cardiovasculaires. A WALL STREET Les marchés américains reculent dans un contexte de prudence. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient un repli de 1,03% pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's 500 cédait 1,13% et le Nasdaq Composite 1,38%. TAUX Les rendements longs européens se sont effondrés dans un contexte d'aversion au risque et de réévaluation de la trajectoire des taux, l'enquête publiée mardi par la Banque centrale européenne ayant montré un affaiblissement des anticipations d'inflation des ménages. Le rendement du dix ans allemand a plongé de 12,1 points de base à 2,441%, tandis que celui du taux à deux ans a cédé 7,3 pb à 3,076%. Le rendement du Treasury à dix ans a décru de 6 pb à 4,018%, tandis que le taux à deux ans a grignoté 1,9 pb à 4,7766%. CHANGES Dans un contexte de prudence, les cambistes se replient sur le dollar, qui avance de 0,54% face à un panier de devises de référence. A l'inverse, la réévaluation de la trajectoire des taux directeurs en Europe pèse sur l'euro, en recul de 0,48% à 1,0949 dollar. La livre sterling abandonne 0,47% à 1,2724 dollar. PÉTROLE Le brut est en baisse, les données chinoises faisant craindre aux marchés que la demande soit moins forte que prévu au deuxième semestre. Le Brent recule de 0,33% à 85,06 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cédant 0,41% à 81,6 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron)