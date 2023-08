Les marchés dépriment après les indicateurs chinois

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mardi, tandis que les Bourses européennes déclinent, inquiètes de la situation économique chinoise et prudentes avant la publication des données sur les ventes au détail aux Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en baisse, le Dow Jones cédant 0,63%, tandis que le Standard & Poor's 500 reculerait de 0,62% et le Nasdaq de 0,63%. À Paris, le CAC 40 abandonne 1,37% à 7.247,91 points vers 10h40 GMT, contre une baisse de 1,57% pour le FTSE à Londres, et un recul de 1,1% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'affaisse de 1,12%, contre 1,23% pour l'EuroStoxx 50 et 1,08% pour le Stoxx 600. Les marchés digèrent les données sur les ventes au détail et la production industrielle chinoises, inférieures au consensus de marché, tandis que des données sur les nouveaux projets immobiliers en construction montrent que la surface en travaux est en baisse de 25% sur un an - alors que la situation était déjà dégradée l'an dernier. La baisse des taux des prêts à moyen terme aux institutions financières, décidée par la banque centrale chinoise et qui a surpris les marchés par son ampleur, n'a pas suffi à améliorer le sentiment. "D'un point de vue macroéconomique, les décisions prises mardi sont plutôt utiles et contribueront à améliorer la capacité de service de la dette des gouvernements locaux et des sociétés immobilières à court d'argent", détaillent les analystes d'ING. "Mais cela ne change pas la donne, et nous ne pensons donc pas que le sentiment du marché s'améliorera de façon spectaculaire après cette seule décision." La publication des ventes au détail américaines à 12h30 GMT incitent par ailleurs les investisseurs à la prudence, car un chiffre qui surprendrait à la hausse pourrait raviver les craintes que la Réserve fédérale ne remonte de nouveau ses taux en septembre pour refroidir l'activité. TAUX Les taux progressent des deux côtés de l'Atlantique, les investisseurs se positionnant avant les données américaines qui pourraient indiquer que la croissance des Etats-Unis est plus résistante que prévu. Le rendement du Treasury à dix ans progresse de 5,3 pb à 4,2346%, le deux ans demeurant stable à 4,9714%. Le rendement du dix ans allemand grimpe de 8,1 pb à 2,718%, son plus haut depuis mars, tandis que celui du taux à deux ans demeure inchangé, à 3,151%. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Berkshire Hathaway a publié lundi l'évolution de ses investissements au second trimestre, qui inclue la vente de près de la moitié de sa participation dans General Motors. Parmi les autres investissements notables, le conglomérat a favorisé les constructeurs de maisons DR Horton, Lennar et NVR, et a augmenté sa participation dans Capital One. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Le secteur immobilier recule avec la remontée des rendements et affiche la pire performance sectorielle de l'indice, en baisse de 1,93%. En France, Unibail Rodamco est en queue du CAC 40, déclinant de 2,56%. Marks & Spencer affiche l'une des meilleures performances du Stoxx 600, en hausse de 7,04%, après avoir relevé ses perspectives pour l'exercice 2023. Le secteur de la distribution enregistre l'une des meilleures performances des secteurs du Stoxx 600, en repli de 0,30%, dans le sillage du groupe britannique. CHANGES L'euro progresse après l'indicateur ZEW qui s'est raffermi de manière inattendue en août, bien qu'il reste en territoire négatif. Le dollar cède 0,17% face à un panier de devises de référence, l'euro avançant de 0,27% à 1,0933 dollar, tandis que la livre sterling se hisse de 0,21% à 1,2706 dollar. PETROLE Le pétrole recule au cours d'une séance hésitante, les marchés s'inquiétant des implications des données chinoises sur la demande en brut. Le Brent s'affaisse de 0,49% à 85,79 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reculant de 0,64% à 81,98 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)