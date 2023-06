Les marchés actions US suspendus à la performance des valeurs "tech"

© Reuters

PARIS (Reuters) - La performance des marchés actions américains reste très dépendante de la technologie, malgré des données indicatrices d’une fin de cycle qui devrait finir par peser sur les performances, estime-t-on chez plusieurs gérants d’actifs. "Les investisseurs devraient faire preuve de prudence face à un marché actions obsédé par les valeurs technologiques et déconnecté de la réalité", écrit Peter van der Welle, stratégiste chez Robeco, dans une note aux clients. L’indice S&P 500 affiche une croissance de 11,96% depuis le début de l’année, mais cette performance retraitée des sept principales valeurs technologiques n’est que de 1%, pointe le stratégiste. A l'inverse, la part des composants du S&P 500 qui sous-performent l'indice est proche de 75%, un plus haut depuis au moins 23 ans, selon des données Datastream. Les valeurs technologiques se sont envolées cette année, soutenues par l'engouement autour de l'intelligence artificielle. "Les actions technologiques sont en situation de surachat, soutenues par un raz-de-marée de flux qui a soutenu les cours alors que la dynamique générale de prix était négative", a indiqué Laurent Clavel, responsable du multi-asset chez Axa IM, au cours d’une conférence de presse jeudi. La situation est propre aux actions américaines qui intègrent davantage de valeurs technologiques : le ratio "cours sur bénéfices" des actions hors Etats-Unis est inférieur de 30% à celui des actions américaines, un plus bas depuis au moins 15 ans, selon le responsable du multi-asset.L'activité économique des Etats-Unis est pourtant en ralentissement avec des indicateurs avancés PMI en territoire de contraction depuis l'an dernier. Par ailleurs, les marges de profits des entreprises ont reculé à 9,5% en mai contre un plus haut de 13% atteint début 2022, pointe Axa IM. La normalisation des marchés du travail est enclenchée et va peser sur la demande et l’activité à terme, estiment les gérants interrogés. "Les actions américaines sont habituellement sensibles aux évolutions du marché de l’emploi, or la baisse de ces derniers mois ne s’est pas encore répercutée", a commenté Frédéric Rollin, stratège chez Pictet AM, au cours d’un point presse lundi. "Un rattrapage aura néanmoins lieu", a-t-il précisé. Le ratio MOVE/VIX, qui mesure la volatilité des marchés obligataires américains rapportée à la volatilité des marchés actions, reste à des niveaux inhabituellement élevés, remarque Peter van der Welle, chez Robeco. Cela illustre la déconnexion entre l’optimisme côté actions et la vue plus négative portée par l’obligataire, plus sensible à la situation économique, sur l'activité, explique-t-il. (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)