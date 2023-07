Les marchés actions stagnent avec l'incertitude sur les taux

Les marchés actions stagnent avec l'incertitude sur les taux













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes hésitent lundi dans la matinée dans un contexte d'appétit prudent pour le risque, l'incertitude demeurant forte sur la trajectoire des banques centrales. À Paris, le CAC 40 prend 0,14% à 7.397,23 points vers 07h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 reste immobile (-0,03%), et à Francfort, le Dax s'octroie 0,06%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,16%, le FTSEurofirst 300 de 0,10% et le Stoxx 600 de 0,16%. Wall Street sera fermée mardi, jour de l'Indépendance américaine, ce qui devrait limiter les prises de risque sur les marchés. L'incertitude sur la trajectoire des banques centrales pèse sur les investisseurs, tandis que des données économiques moins bonnes que prévu, publiées lundi, font craindre un ralentissement des grandes économies occidentales. La banque centrale d'Australie a fait une pause dans la remontée de son taux directeur mais a indiqué ne pas avoir atteint son taux terminal, ce qui alimente la crainte que l'inflation se révèle plus résistante que prévue au durcissement des politiques monétaires dans les pays riches. Sur les marchés d'actions en Europe, Virbac (-9,4%) dégringole en queue du SBF 120 après une alerte sur ses résultats. L'action Casino affiche la meilleure performance du SBF 120 après une ouverture volatile, en hausse de 10,4%, le distributeur ayant confirmé la réception de deux propositions visant à renforcer ses fonds propres. (Reportage Corentin Chappron)