Les marchés actions hésitent en attendant les banques centrales

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance mardi au sortir d'un week-end prolongé, avant les décisions sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne plus tard dans la semaine. À Paris, le CAC 40 perd 0,13% à 7.481,69 points vers 07h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,21% et à Francfort, le Dax recule de 0,04%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,11% et le Stoxx 600 cède 0,03%. La semaine qui débute pour les marchés financiers est placé sous le signe des banques centrales avec les annonces attendues mercredi de la Fed et jeudi de la BCE. Les investisseurs anticipent une nouvelle hausse de taux pour les deux institutions, avant une possible pause en ce qui concerne la Fed. Mais les investisseurs sont prudents, d'autant que la Banque centrale d'Australie a déjoué leurs pronostics en relevant son principal taux directeur et laissé la porte ouverte une autre tour de vis monétaire. La suite de la journée sera animée entre autres par les derniers indices PMI sur l'activité du secteur manufacturier dans la zone euro, une première estimation de l'inflation dans l'union monétaire en avril et les données mensuelles de la BCE sur les prêts bancaires aux entreprises. En Bourse, Sanofi cède 1,98% après la dégradation de la recommandation de Deutsche Bank à "vendre". HSBC avance de 4,60% après avoir vu son bénéfice tripler sur les trois premiers mois et annoncé le versement d'un premier dividende trimestriel depuis 2019. Toujours à Londres, BP abandonne 5% après avoir annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant inférieur au précédent. Electrolux gagne 4,8%, en tête du Stoxx 600, après une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le chinois Midea serait intéressé par le spécialiste suédois de l'électroménager. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)