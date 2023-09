Les manoeuvres US en Arménie vont s'achever "comme prévu" mercredi

20 septembre (Reuters) - L'armée américaine va mettre fin ce mercredi comme prévu à ses manoeuvres conjointes avec l'armée arménienne en Arménie, qui n'ont pas été affectées par la vaste opération militaire lancée par l'Azerbaïdjan dans l'enclave du Haut-Karabakh, a déclaré un porte-parole militaire américain. Selon ce dernier, le programme de ces 10 jours d'exercices militaires impliquant 85 soldats américains et 175 arméniens n'a pas été modifié malgré le déclenchement mardi de ce que l'Azerbaïdjan a qualifié de vaste opération "antiterroriste" au Haut-Karabakh, enclave internationalement reconnue comme partie intégrante de son territoire mais peuplée en majorité d'Arméniens. "Nous savions qu'ils menaient des opérations mais nous n'avons pas évalué qu'il y avait alors le moindre risque pour nos soldats et ils sont donc restés pour la durée des manoeuvres", a dit le porte-parole de l'armée américaine. (Rédigé par Mark Trevelyan, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)