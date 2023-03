Les manifestations en France risquent de perturber le programme de la visite de Charles III

LONDRES, 22 mars (Reuters) - Le mouvement social en France contre la réforme des retraites pourrait avoir des conséquences sur l'organisation de la visite du roi Charles d'Angleterre la semaine prochaine, a déclaré mercredi une source au palais de Buckingham. "Nous suivons de près la situation et nous prenons conseil auprès du FCDO (Foreign, Commonwealth and Development Office) et de la partie française", a dit cette source. "Il pourrait y avoir un impact sur la logistique." Charles III est attendu pour une visite d'Etat en France du 26 au 29 mars. (Rédigé par Matthieu Protard et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)