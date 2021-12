Les lunettes d'Apple, le métaverse et le cloud vont soutenir la tech en 2022, selon Wedbush

(Reuters) - Les valeurs technologiques devraient progresser en 2022 malgré les craintes liées au variant Omicron du coronavirus et la perspective d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, a indiqué mardi Wedbush Securities.

Le courtier américain, qui est "haussier" sur les "techs", estime que le lancement par Apple de lunettes connectées à l'été 2022 pourrait provoquer un rallye sur les marchés d'actions.

Wedbush Securities s'attend également à un boom des fusions-acquisitions et à des milliards de dollars d'investissements de la part des géants technologiques comme Amazon, Microsoft, Meta Platforms et Alphabet dans le métaverse, un univers virtuel présenté comme l'avenir de l'internet.

"Notre objectif en fin d'année 2022 pour le Nasdaq est de 19.000 points qui seront obtenus grâce à la conversion au numérique des entreprises et des consommateurs", écrit Wedbush Securities.

L'indice phare des valeurs technologiques à Wall Street est actuellement à environ 15.030 points.

Le courtier estime que plus de 50% des entreprises et des institutions basculeront l'an prochain sur le "cloud", l'informatique dématérialisée, ce qui dopera la croissance des groupes comme Amazon, Microsoft, Google, Oracle et IBM.

Les sociétés spécialisées dans les données comme Matterport, dans la cybersécurité comme Varonis et Sailpoint, et dans les logiciels professionnels tels que Rapid7 et Cerence, figurent parmi les cinq principaux candidats susceptibles d'être rachetés dans le secteur en 2022, précise Wedbush Securities.

L'intermédiaire dit par ailleurs s'attendre à un transfert des investissements sur les groupes technologiques chinois vers les valeurs américaines du secteur dans un contexte d'incertitudes réglementaires en Chine.

(Reportage Chavi Mehta à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)