Les livraisons de Boeing augmentent de 23% au S1 malgré des défauts de production

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Boeing a livré 60 avions de passagers en juin, portant ses livraisons totales au premier semestre à 266 appareils, soit une amélioration de 23% par rapport aux six premiers mois de l'année dernière, et ce malgré plusieurs défauts de production ayant entravé les livraisons au cours du semestre. Le constructeur américain semble en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels de livraison d'au moins 400 modèles 737 à fuselage étroit et 70 Boeing 787 Dreamliner en 2023. Il a en effet déjà livré 216 Boeing 737 et 31 Dreamliner depuis janvier. Cependant, Boeing est à la traîne par rapport à son rival européen Airbus, qui a livré 316 avions au cours des six premiers mois de l'année, dont 72 jets en juin. Airbus espère livrer un total de 720 avions en 2023. Le PDG de Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, a déclaré en juin que la société prévoyait d'augmenter la production de son modèle MAX de son rythme actuel de 31 jets par mois à 38 "très bientôt", mais qu'elle rencontrerait probablement une instabilité de la chaîne d'approvisionnement à chaque augmentation de cadence. Boeing a remporté des commandes nettes pour 288 avions le mois dernier, dominées par une commande monstre d'Air India pour 190 MAX, 20 Dreamliners et 10 mini-jumbo 777X. L'avionneur a également enregistré une commande précédemment annoncée de 39 Dreamliners auprès de la nouvelle compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air. L'entreprise a enregistré des commandes de 415 avions au cours du premier semestre 2023 en tenant compte des annulations. C'est bien loin des 1.044 commandes nettes pour Airbus, qui a boosté son carnet par la commande de 500 avions de la compagnie aérienne indienne à bas prix IndiGo. (Reportage Valérie Insinna; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)