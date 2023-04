Les libéraux talonnés par les conservateurs aux législatives en Bulgarie

Crédit photo © Reuters

SOFIA (Reuters) - Aucun clair vainqueur n'a émergé des urnes dimanche lors des élections législatives en Bulgarie, où le bloc libéral pro-européen est talonné par les conservateurs emmenés par l'ancien Premier ministre Boïko Borissov, selon les sondages de sortie des urnes. L'alliance comprenant les partis PP ("Nous continuons le changement") et Bulgarie démocratique a obtenu 25,6% des voix, alors que le bloc conservateur conduit par le parti GERB (Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie) de Borissov a recueilli environ 24,8%, d'après une enquête effectuée par l'institut Gallup International. Ces résultats, s'ils se confirment, laissent présager de longues négociations pour former une coalition de gouvernement et pourraient aboutir à une nouvelle impasse politique, alors que ces élections étaient les cinquièmes en l'espace de deux ans. (Reportage Stoyan Nenov, version française Jean-Stéphane Brosse)